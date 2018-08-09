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Karadeniz ikiye bölündü!

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu ağır olurken, sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü.

android-time 22:04 9 Ağustos 2018
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Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu ağır olurken, sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü.

Selin etkisi bölgede devam ederken selin sürüklediği cisimler Karadeniz'de farklı görüntüler oluşturdu.

FOTO: İHA- Sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü.

FOTO: İHA- Sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü.

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Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi açıklarındaki farklı görüntü, görenleri hayrete düşürdü. İHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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FOTO: İHA

FOTO: İHA

Son güncelleme: android-time 22:2909.08.2018
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