Karadeniz ikiye bölündü!

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu ağır olurken, sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü.

Selin etkisi bölgede devam ederken selin sürüklediği cisimler Karadeniz'de farklı görüntüler oluşturdu. İLGİLİ HABER Karadeniz'i sel vurdu! Köprüler yıkıldı insanlar mahsur kaldı Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi açıklarındaki farklı görüntü, görenleri hayrete düşürdü. İHA İLGİLİ HABER SON DAKİKA... Ordu'da bir kişi hayatını kaybetti