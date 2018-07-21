Karadeniz rallisine katılan yatlar böyle karşılandı

Herkül’ün yaşadığı ve meşhur altın post hikayesinin gerçekleştiği yer olarak bilinen mitolojideki ismi ‘Aretias’ olan Giresun Adasına gelen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) üyeleri 27 yat ile "Argonotların izinde, altın postun peşinde" hikayesinin peşine düştüler.

Amatör denizciliğin gelişmesini hedefleyerek yola çıkan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ve Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği (GOPERATİF) işbirliğinde gerçekleştirilen ‘DADDralli Karadeniz 2018 -3 Ülke 1 Hikâye’ etkinliği kapsamında, 27 yat Giresun Adası’na ulaştı.

12 Haziran’da Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan başlayarak, Gürcistan’ın Poti Limanı’na kadar uzanacak ve 22 Ağustos’ta İstanbul’da sona erecek etkinlikte yer alan 27 yat, Giresun’da mitolojik hikâyelerle bilinen Giresun Adası’na demir attı.

‘Argonotların izinde, altın postun peşinde’ sloganıyla yola çıkan katılımcılar, amazonların yaşadığı ve Herkül’ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikâyeleriyle ön plana çıkan Giresun Adası çevresinde turladı. Adada yatları temsili amazonlar ve Herkül karşıladı. 3 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Gürcistan’ın liman kenti Poti’ye hareket edecek.

“GİRESUN ADASI YENİ BİR KAZANIM SAĞLAYACAK”

Etkinliğin Giresun'un ve Giresun adasının tanıtımına katkı sağlayacağını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürcenci, turizmi önemseyen bir il olduklarını söyledi. 27 yatın 3 gün boyunca Giresun'da kalacağını ve tanıtımda çok faydalı olacağını kaydeden Gürgenci, “’Bir hikaye üç ülke' projesi ile argonotları hikaye alarak buraya geldiler. Hem Giresun'un hem de Giresun adasının tanıtımı konusunda çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Turizmi önemseyen bir il olmamız hasebiyle bu etkinliğinde ilimizi tanıtmada çok önemli bir rol üstleneceğine eminiz. Aynı zamanda Giresun adasının bu programın içinde yer alması da ayrı bir güzellik ve değer katıyor. İnanıyoruz ki bu tanıtımla birlikte Giresun adası her geçen gün yükselen trendine yeni bir kazanım sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Giresun Adası’nın hikâyelerin içerisinde yer almasının ralliye artı bir değer kattığını belirtti. AJANSLAR