Karadeniz zekası sınır tanımıyor bu da paletli Toros

Trabzon’da 2 oto ustası 77 model eski bir otomobile palet takarak aracı bambaşka bir şekle dönüştürdüler. Yaklaşık 40 yıllık otomobile palet takarak karlı yaylalarda kullanacak olan Gökhan Türkmen ve İskender Yavuz, aracı yaylaya çekici ile çıkartacak.

Yaklaşık 20 yıldır oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, otomobil hariç tüm aksamlarını kendileri tasarladıklarını belirterek maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL'yi bulduğunu söyledi. Karda giden paletlileri inceleyerek kendisinin de böyle bir aracı yapabileceğini düşündüğünü belirten Türkmen, “Fikir bizden çıktı. Karda yaylalara, köylere çıkmak amaçlı düşündük. Maliyeti de uygun olsun diye hobi amaçlı yaptık. Paletini, dişlisini hepsini kendim tasarladım. Üzerindeki 1977 model Renault Toros marka kullandığımız bir otomobildi. Şimdi ise kar aracına dönüştürdük. Bir iki kez karda giden paletli araçları inceledim. Bende nasıl yaparım diye kafamda tasarladım sonuç olarak bu hale getirdim. Araba hariç tamamen kendi eserimiz. Bunu genelde yaylada kullanacağız. Şimdilik ticari amaçlı düşünmedik, sipariş gelmesi durumunda bakıp değerlendiririz. Türkiye'de bu tarz olduğunu düşünmüyorum ilk kez biz tasarladık. İşçiliği hariç maliyeti 5 bin TL civarında. Hızını henüz test etmedik, sürüşünde bir sıkıntı yok. Ufak tefek bazı eksikleri var onları da kısa sürede tamamlayacağız. Bu aracı hemen hemen herkes kullanabilir. İki ayda işimiz olmadığı zamanlar çalışarak yaptık. Aracı görenler sürekli bize nasıl yaptınız ne amaçlı yaptınız diye soruyor. Ben de kendilerine karda giden bir araç dediğimde hayret ediyor” diye konuştu.

İskender Yavuz da herkesten olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, “Yardımlaşarak yaptık. Tamamen kendimiz geliştirdik. Yaylada karda kullanma amaçlı düşündük. Ortalama 2 ay civarında yaptık. Üzerindeki araç hariç diğerlerini biz tasarladık. Herkesten olumlu tepki aldık. Sipariş gelmesi durumunda aynısından yapabiliriz” dedi.

Öte yandan sanayideki vatandaşlar da ilk kez böyle bir böyle bir paletli araç gördüklerini belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA