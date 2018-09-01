Karadeniz’e Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
DENIZLI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KUTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi’nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSIN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
OSMANIYE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKISEHIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
NIGDE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARABUK °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
CORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ORDU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KILIS °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık