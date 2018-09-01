Karadeniz’e Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış nedeniyle hayatın neredeyse durma noktasına geldiği, Karadeniz bölgesine sağanak yağış ve olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulundu. Hava sıcaklığınınsa yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

BURSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

DENIZLI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KUTAHYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi’nin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSIN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

OSMANIYE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKISEHIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

NIGDE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KARABUK °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CORUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ORDU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KILIS °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık