Karadeniz’e yağış, Marmara’ya fırtına uyarısı! Hava durumu nasıl olacak? Son uyarılar…

Karadeniz'de dün afete neden olan hava durumunun bugün nasıl olacağı merak ediliyor. Köprüleri yıkan, insanları mahsur bırakan selin ardından yağışlar bugün de sürecek. Özellikle Fatsa, Ünye ve Çaybaşı'nı etkileyen yağışların bugün de sürme ihtimali bulunuyor. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu verilerine göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte dün felaketler yaşatan hava durumuna dair son tahminler...

Yaz aşırı ve ani yağışlarla geçiyor, her gün farklı bir şehirden sel haberleri geliyor. Dün Karadeniz Bölgesi’ni vuran yağışlar Ordu’nun birçok ilçesinde sele neden olurken hava durumuna dair günün tahminleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

KARADENİZ’DE YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemizin doğusunda 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ’E KUVVETLİ YAĞIŞ, MARMARA’YA RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORDU DÜN SELE TESLİM OLDU

Ordu'da sağanak yağmur, Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere sürüklendi.



SEL YOLLARI KAPATTI, KÖPRÜLER YIKILDI

Ünye ilçesinde dün sabah saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışların meydana getirdiği taşkın sonucu Ordu genelinde biri Karadeniz Sahil yolu üzerinde bulunan 7 köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Sağanak ve su baskınlarından Çaybaşı ilçesi, İnkur ve Yeşilkent mahallelerinde etkilendi. Sel felaketinin ardından açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar 4 kişinin yaralandığını ve 165 kişinin de mahsur kaldığını aktardı.

TONLARCA FINDIK DENİZE AKTI

Ordu'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu. Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz'e aktığını açıkladı.

80 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sel felaketiyle ilgili Ordu Valiliği'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, “Metrekareye yer yer yaklaşık 80 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye'de çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması yaşandı. Saat 14.30 itibariyle, ihbar merkezlerimize 115 su baskını ihbarı iletilmiştir. 94 su baskını tahliye edilmiştir. Ünye Cevizdere mevkiinde bir tekstil işletmesinde mahsur kalan 165 işçiyi kurtarmak için arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.



