Karaköy İskelesi Haliç Tersanesi’ne getirildi

Karaköy’de 2008 yılında batan Karaköy iskelesinin yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, Tuzla Tersanesi'nden alınarak, Haliç Tersanesine getirildi. Römorkörler eşliğinde getirilen iskelenin götürülüşü havadan görüntülendi.

2008 yılında şiddetli lodosun etkisi batan Karaköy iskelesinin yerine konulacak yüzer iskele tamamlanarak, dün akşam saatlerinde Tuzla'daki tersaneden yola çıktı. Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, römorkörler eşliğinde limandan çıkarıldı. Sahil Güvenlik eşliğinde römorkörler yardımıyla çekilen yüzer iskele geçişi öncesi Atatürk Köprüsü , Galata Köprüsü ve Haliç Metro köprüsü trafiğe kapatıldı.

Araç trafiğine izin verilmeyen Galata köprüsü iskele geçişi esnasında iki taraflı olarak havaya doğru kaldırılırken, Haliç Metro Köprüsü ikiye ayrıldı. Gece saat 04:00'da Haliç Tersanesi'ne çekilen yeni yüzer iskele halatlar yardımıyla kıyıya bağlandı. Buradaki son işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yüzer iskele hizmet vermeye başlayacak.

Yeni yüzer iskelenin götürülüşü havadan görüntülendi

Son işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacak olan yeni yüzer iskelenin römorkörlar yardımıyla getirilişi havadan görüntülendi. İskelenin Atatürk Köprüsü, Haliç Metro Köprüsü ve Galata Köprüsünden geçişleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlandı

İskele teknik özellikleri itibari ile 2 bin 236 metrekarelik alandan oluşurken, 2 bin ton ağırlığında bulunuyor. Deniz üzerinde yüzer olarak tasarlanan iskele 81 metre boyunda, 27.6 metre eninde. 3.5 metre yüksekliği bulunan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya olan yüksekliği 7.5 metre. İskele hizmet vermeye başladığında sancak ve deniz tarafındaki alınlık bölümünden aynı anda üç vapur yanaşarak yolcu indirip bindirebilecek. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen iskelenin sahip olduğu çok amaçlı salon ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılması amaçlanıyor.

Öte yandan yeni yüzer iskele geçişi esnasında trafiğe kapatılan Atatürk Köprüsü, Haliç Metro Köprüsü ve Galata Köprüsü iskele geçişi sonrası yeniden trafiğe açıldı. İHA