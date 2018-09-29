Karaman’da feci kaza! Bir aile yok oldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada otomobildeki 5,5 aylık hamile Ebru Koraş (33) ile karnındaki bebeği, eşi Murat Koraş (31) ve 3 yaşındaki kızları İkra hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ermenek-Başyayla karayolunun Katranlı köyü yakınlarında meydana geldi. İLGİLİ HABER Denizli'de trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı Alınan bilgiye göre, Murat Koraş yönetimindeki 70 E 7477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI Kazada sürücü Murat Koraş ile kızı İkra olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Ebru Koraş ise çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ebru Koraş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Koraş’ın 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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