Karamollaoğlu: Ben bu tarz kalkınmayı obezite hastalığına benzetiyorum

Halk Arenası programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AKP iktidarının adalet ve kalkınma ile ilgili anlayışının yanlış olduğu vurgulayarak, "Yap işlet modeliyle yapıyoruz diyorlar ama yap işlet modeliyle bir iş yapıldığı zaman üzerimize binen yük öbüründen çok daha ağır oluyor. Birisine 10 ödeyeceğinize ileride başka birisine 30 ödüyorsunuz. Ben bu tarz kalkınmayı obezite hastalığına benzetiyorum..." diye konuştu.

Uğur Dündar’ın gündemi belirleyen programı Halk Arenası’na konuk olan Karamollaoğlu, AKP’nin adalet ve kalkınma anlayışını eleştirdi.

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Karamollaoğlu’nun konuşmasının satırbaşları şöyle;

“SEÇİMDEN SONRA OHAL’İ KALDIRACAĞIZ DİYOR; NİYE SONRA, ÖNCE DEĞİL?”

“Adalet ve Kalkınma Partisi o dönemde meydana gelen adaletsizliklerin ve aynı zamanda da kalkınamamanın çaresi olarak ortaya çıktı. Onun içinde hem adalete hem de kalkınmaya vurgu yaptı. Ancak bugün maalesef üzülerek söylüyorum en çok ihtiyaç duyduğumuz şey adalet… Herkes bunu görüyor. Kimse bunun üstünü örtemez de zaten. Aslında şimdi Cumhurbaşkanı da söylüyor seçimden sonra OHAL’i kaldıracağız diye. Niye sonra, önce değil? Aslında seçime giderken OHAL’in kalkmış olması icap ederdi. Çünkü OHAL çok farklı bir havayla, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığımız zaman kanunların altına sığınarak bizim bir takım adımlar atmamıza birileri engel olmasın diye ilan edilir. Bu çok kısa bir süre içindir. Çünkü OHAL aslında hukukun işlemediği bir dönemdir bu çok açık. Ama bu işte bir dönem olur. Bir dönemde çözemediğiniz problemi iki döneme uzatırsınız. Ama olağanüstü hal olağan hale geldiği zaman, hukuksuzluk bir memlekette olağan hale geldi demektir. Şu anda biz bununla karşı karşıyayız.

“ÜRETİME DÖNÜK HİÇBİR YATIRIM YAPMADAN, SADECE BORÇLANARAK HİZMET YATIRIMLARINA, ALTYAPI YATIRIMLARINA AĞIRLIK VERİYORLAR”

Kalkınma ise bir yerde siz attığınız adımlarla kalkınıyormuş gibi gözükebilirsiniz. Aslında öyle bir bataklığa saplanmışınızdır ki bunun kokusu sonradan çıkar. Ne demek istiyorum. Bugün Türkiye kalkınıyor deniliyor doğru… Aslında üretime dönük hiçbir yatırım yapmadan, sadece borçlanarak hizmet yatırımlarına, altyapı yatırımlarına ağırlık veriyorlar. Ne yazık ki borç, milli gelirin hesabına dahil ediliyor. Siz bugün eğer 1 milyon lira paranız var, 2 milyon da borç aldıysanız; 3 milyon liralık zenginsiniz demektir. Şu anda kimse sizin 2 milyon borçlandığınızı bilmiyor. Bizim bütün kalkınma hamlelerimiz yollarımız, köprülerimiz, inşaatlarımız tamamı borçla yapıldı. Erteledik, yap işlet modeliyle yapıyoruz diyorlar ama yap işlet modeliyle bir iş yapıldığı zaman üzerimize binen yük öbüründen çok daha ağır oluyor. Birisine 10 ödeyeceğinize ileride başka birisine 30 ödüyorsunuz. Ben bu tarz kalkınmayı obezite hastalığına benzetiyorum…”