Karamollaoğlu: Bizim hasmımız değil, sadece rakibimiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye’nin önümüzdeki Pazar günü seçime gideceğini belirterek “Bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız bunlar bizim hasmımız değil. Bunlar sadece bizim rakibimiz. Rakipler hasım değildir, düşman değildir. Seçim bir koşudur. Koşuyu kim daha hızlı koşarsa galip geleni diğerleri tebrik eder” dedi.

Atatürk Alanı'nda partililere hitap eden Karamollaoğlu'nun mitingini CHP İl Başkanı Güzide Uzun ile İYİ Parti Milletvekili adayı Hüseyin Örs de takip ederken, SP Lideri konuşmasına Siirt'te PKK'lı teröristlerce döşenen mayının patlatılması sonrası şehit düşen Uzman Çavuş Bahattin Baştan için başsağlığı dileyerek başladı. “Adım Temel kendimi başkalarına göre size daha yakın hissediyorum” diyen Karamollaoğlu, konuşmasında “Seçimlere girerken bazı hususlara önem verdik. En çok önem verdiğimiz konu ülkemizdeki kutuplaşma, kamplaşma. Üzülerek ifade ediyorum ki iktidarda bulunan arkadaşlar artık bir çok problemi çözemeyeceklerini gördüler. Ama son bir hamleyle bu memleketi kutuplaştırırsak, dün bize destek verenler bugün de destek verirler mi diye çabanın içindeler. Bu tavır bu memlekete yapılacak en büyük kötülerden birisidir. Trabzon'da bulunan kardeşlerimiz farklı partilerin zihniyetlerini benimseyebilirler ama bu sizin bir birinizin düşmanı olduğunuz manasına gelmez, gelmemeli. Eğer biz farklılıklarımızı zenginlik olarak görürsek, bugün bu ülke yüz binden daha yaşanabilir hale gelir” dedi.

“Önümüzdeki Pazar bugüne kadar edindiğimiz intibalar ile hem cumhurbaşkanlığı hem de TBBM'de hangi partiler bizi temsil edecek bunun da kararını vereceğiz” diyen Karamollaoğlu “İki seçim de önemli. Seçimler aslında bir bakıma inancımızın da bir tezahürü gibi. Biz bu seçime giderek ülkeyi yönetecekleri belirliyoruz. Bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız bunlar bizim hasmımız değil. Bunlar sadece bizim rakibimiz. Rakipler hasım değildir, düşman değildir. Sezimler bir koşudur. Koşuyu kim daha hızlı koşarsa galip geleni diğerleri tebrik eder. Bu arkadaşlarımız 15 küsur senedir iktidardalar. Ancak iktidara geldikleri dönemden bugüne ülkemizin problemleri arttı ve büyüdü. Bundan dolayı bir değişikliğe kanaat olduğu kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

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Kuvvetler ayrılığını savunduklarını ve meclise girdiklerinde bunu savunacaklarını kaydeden Karamollaoğlu “Büyük bir kesim arayış içinde. Büyük bir dip dalga geliyor. İnşallah o dip dalga sandığa yansıyacak. SP en başarılı parti olarak bu seçimden çıkacak” ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatı konusunda fiyat ihalesine girmeyeceğini, kimilerinin fındık için 15-16 lira fiyat verdiğini hatırlatarak “Neden 20 TL olmasın. Erbakan hocamız hükümete geldiğinde hatırlayın fındığa yüzde 250 zam yapmıştı” diyerek fındığın gerçek değerini bulacağını söyledi. İHA