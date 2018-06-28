Karamollaoğlu: Değişim gerekiyorsa, hiç tereddüt etmem çekilirim

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi ve ‘’Genel başkanlığa ben talip olmadım. Ama ufak tereddüt varsa, değişim gerekiyorsa, hiç tereddüt etmem çekilirim. Beklediğimiz neticeyi göremedik’’ diyerek istifa sinyali verdi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ‘'SP olarak beklediğimiz neticeyi görmedik. Ama milletin iradesine de saygılıyız. Sonuçları enine boyuna değerlendireceğiz. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz'' diyen SP lideri şu mesajları verdi:

BU BİR ÇARPITMA

Bizimle ilgili çarpıtmalar var. SP'nin aldığı oylar CHP'ye yaramış. Bu hazeyan ve çekememezlikten kaynaklanan bir yaklaşım. SP olarak biz insanların kalbine dokunduk. SP sussa mesele kalmayacak zannediyorlar. Biz sussak, tarih ve hakikatler susmaz. Hükümetin yapacağı ilk iş yolsuzluk, israfın önlenmesidir. Kaynaklar şatafata değil, üretime aktarılmalıdır. Çılgın projelerden vazgeçilmelidir.

MECLİS DEĞİŞEBİLİR

CHP listelerinde bizimle çalışabilecek birkaç arkadaşımız var. Yemin töreninden sonra bakacağız, göreceğiz. Belki başka partilerden aday gösterilmiş, zamanla bizim düşüncemize inanıp, gelebilecek arkadaşlar da olabilir. Parlamento belki de yeniden şekillenebilir. Bunu da zaman gösterecek.

DİP DALGA OLMADI

İttifak yaptığınız takdirde en fazla payı siz almak istersiniz. Biz de oylarımızı 2 mislinin üzerinde artırdık ama siyaseti etkileyecek noktaya gelmek istedik. Dip dalga bekliyorduk, olmadı. Kutuplaşma mantığı bizi engelledi. Belki önümüzdeki seçimde sandığa yansıyacak. Biz kalplerde ve zihinlerde yer kazandık.”