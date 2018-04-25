Karamollaoğlu Gül’ün ofisinde

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saat 14.00 sıralarında, Gül'ün Maslak'ta bulunan çalışma ofisinde 2 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı. Karamollaoğlu görüşmenin ardından saat 16.15'te ofisten ayrılırken, çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül ise, saat 19.15'te ofisten ayrılarak evine geçti.

Siyaset kulislerinde baş döndüren trafik devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün ismi kulislerde muhalefetin çatı adayı olarak sık sık geçmeye başlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Gül ile Karamollaoğlu dün de Erbakan Ödülleri Platformu tarafından düzenlenen “Erbakan Ödülleri 2018” törenine birlikte katılmışlardı.

11. CUMHURBAŞKANI GÜL, YAPTIĞI GÖRÜŞMELER SONRASI OFİSİNDEN AYRILDI

24 Haziran seçimleri nedeniyle gün boyunca birçok görüşme yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimleri nedeniyle saat 14.00 sıralarında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaklaşık 2 buçuk saatlik görüşme yapmıştı. Karamollaoğlu'nun ayrılmasının ardından Gül, birçok kişiyi makamında kabul etti. Görüşmelerin ardından 19.15 sıralarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, çalışma ofisinden ayrıldı.

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