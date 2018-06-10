Karamollaoğlu neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Bursa'da konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AKP'yi hedef alarak neden Millet İttifakı'nda yer aldıklarını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Bursa’da Atatürk Stadyumu Meydanı’nda partisince düzenlenen mitinginde konuştu.

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24 Haziran seçimlerine iki hafta gibi az bir süre kaldığını hatırlatan Karamollaoğlu, “Önümüzdeki sürede 5 yıl bu ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını siz seçeceksiniz. Belli sebeplerden dolayı, 1 oy ile ne değişir gibi havaya kapılırsanız, sizin beklediğiniz neticelerin dışında bir netice doğar, bunu unutmayın. Dizi dövmenin o zaman kimseye faydası olmaz. Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşundan beri belki de ilk defa bu kadar sorunlar yumağı ile karşı karşıyayken seçime gidiyoruz. Bu hükümet aslında erken seçimi gündeme getirerek, bugüne kadarki tavırlarını tam tersine aldı. ‘Demokrasilerde erken seçim mi olurmuş’ diyorlardı, ne oldu da birden bire erken seçimi bıraktık baskın bir seçimle karşı karşıya kaldık. YSK, seçim takvimini hazırlarken zorlandı. 55 günün içine seçim sığdırılacak” dedi.

“ÜLKEMİZ HIZLA KAMPLAŞIYOR”

Ülkenin hızla kamplaştırıldığını, kutuplara ayrıldığını belirten Karamollaoğlu, “Farklı kanaatlerimiz, düşüncelerimiz, farklı partilere mensubiyetimiz olabilir ama bu birbirimizin düşmanı olmamamızı gerektirmez. Olsa olsa biz buna rakip diyebiliriz. Sporda, bir yarış yapıldığında bu rakipler arasında olur. Bu, hasımlar arasında olmaz. Bu yarışta kim kazanırsa da, kaybeden de kazananı tebrik eder ama bugün geldiğimiz nokta böyle değil. Bunun bir numaralı sorumlusu AK Parti idarisinin kendisidir. Kutuplaşmadan medet umuyorlar, artık kendi icraatlarıyla toplumdan oy kullanamayacaklarını görüyor. Türkiye´ye yapılacak en büyük kötülük bu kutuplaşmayı derinleştirmektir” dedi.

“ÖNCE YÖNETİM, SONRA SİSTEM DEĞİŞECEK”

AKP iktidarına eleştirilerini sürdüren Karamollaoğlu, “Şimdi gördük ki hükümet problemleri çözmekten aciz. Çünkü kimseyi dinlemiyor. En ufak bir ikaz, en ufak bir tehdit sanki düşmanlıkmış, husumetmiş gibi algılanıyor. Bundan dolayı da artık bu ülkede geri dönmeyecek bir kitle var, onun için önce yönetim değişecek arkasından bu kutuplaşmaya neden olan kuvvetler ayrılığını rafa kaldıran sistem değişecek. Seçime giderken bir takım değişiklikler yaptılar. Ne yazık ki anayasa, yine çiğnendi çünkü anayasada bir hüküm var, yürütmede istikrar ama temsilde adalet olmalı diyor anayasa. Yürütmede istikrar sağlandı, ama temsilde adalet yüzde 10 barajıyla yeniden çiğnendi bunun üzerine mecburiyet doğdu. Oraya da bir kolaylık getirildi, seçim ittifakları yaparsanız bu yüzde 10 barajı kalkar. Bunun üzerine iktidar, MHP ile ittifak kurdu. Bu barajı kaldırabilmek için de 3 parti bir araya geldik millet İttifakı’nı kurduk. Farklı görüşlere sahibiz ancak şunu milletimiz bilmeli, seçime gittiğiniz zaman siz Saadet Partisi amblenin üzerine mührü basacaksınız. İttifak´a değil. Baraj tehlikesi ortadan kalktığı için de düne kadar oyumuz boşa gider diye düşünen insanların, hiçbir oyu boşa gitmeyecek” ifadelerini kullandı.

“BİZ NİYE İTTİFAK YAPTIK?”

Temel Karamollaoğlu, konuşmasının son bölümünde niçin ittifak yaptıklarını açıkladı. Karamollaoğlu, “İttifak ettiğimiz konu birlikte seçime girelim ama bir konuda kuvvetler ayrımı prensibini meclise girdikten sonra suratle harekete geçirelim. Yürütme cumhurbaşkanı yetkilerini kullansın, meclis cumhurbaşkanını denetlesin. Adalet, yürütmenin kesinlikle etkisinde kalmasın, adalet onun için mülkün temelidir. Bu konuda ittifakımız var. Yeniden başkanlık sistemi mi, parlementer sistem mi tartışılır bunlar” dedi. DHA