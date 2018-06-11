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Karamollaoğlu tweet attı, sosyal medya yıkıldı

Sosyal medya hesabından attığı tweetlerle sık sık gündeme gelen Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

android-time 23:01 11 Haziran 2018
Haberler Gündem
Karamollaoğlu tweet attı, sosyal medya yıkıldı
Sosyal medya hesabından attığı tweetlerle sık sık gündeme gelen Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyada yayımladığı espirili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yüzleri maskeli çekilen bir fotoğrafı paylaşan Karamollaoğlu, “Milletimiz korktuğu için yanımızda yüzünü kapatıyor… Şaka şaka :) Bu akşam, seçim sürecinde bize yardımcı olan sosyal medya ekibimizle bir araya geldik. Arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” mesajını paylaştı.

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Karamollaoğlu’nun bu esprili paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

İşte Karamollaoğlu’nun o tweeti:

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