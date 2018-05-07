Karamollaoğlu’na hakaret gibi benzetme: Oltanın ucundaki yem

SP Lideri Temel Karamollaoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek olduğu yönünde haberler çıkan Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz iddiaları yalanladı ve Karamollaoğlu için hakarete varan ifadeler kullandı.

Yılmaz yaptığı açıklamada, ”AK iktidarını yıkmak için oltanın uçundaki yem olan Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için dilekçe verdiğimize dair sosyal medyada sahte bir kağıt paçavrası dolaşmaktadır. Şerefsizce, alçakça ve namussuzca iftirayı lanetliyorum” dedi.

Bu konuda yasal işlem de başlatacağını belirten Yılmaz, ”Siyonist haçlı ittifakının baş taşeronu din ve vatan düşmanı HDP + CHP'ye (Cehenneme Hazırlama Partisine) uşaklık yapacaklara destek olacak ahmak ve hainlerden değiliz elhamdülillah. Adayımız mazlum coğrafyanın ve milletimizin adayı Recep Tayyib Erdoğan kardeşimizdir!! dedi.