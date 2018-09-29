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Karamollaoğlu’ndan hükümete McKinsey çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümetin ABD'li McKinsey şirketinden ekonomik konularda danışmanlık almasını eleştirdi. Karamollaoğlu paylaşımında, "IMF'ye gitmeyin dedik ama gidinde bir şirkete teslim olun demedik!" ifadesini kullandı.

android-time 20:12 29 Eylül 2018
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hükümetin ABD'li McKinsey şirketinden ekonomik konularda danışmanlık almasını eleştirdi. Karamollaoğlu paylaşımında, "IMF'ye gitmeyin dedik ama gidinde bir şirkete teslim olun demedik!" ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu paylaşımında, “Baş örtüsü ve THY dışında nereye elinizi atarsanız atın felaketle karşılaşırsınız. Bunların başında da ekonomi. Gidin siz Amerika’dan Amerikan menfaatlerini her şeyin önünde tutan bir şirkete devleti müşavir yap Allah size akıl fikir versin” diyerek tepki gösterdi.

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“TÜKÜRDÜĞÜMÜZÜ YALAMAYIZ DEDİLER…”

Karamollaoğlu, “IMF’ye gitmeyeceğiz dediler tükürdüğümüzü yalamayız dediler daha beterine sürüklendiler. Yarabbim bunlara akıl ver izan ver. Yaptıkları hataları görüp hakikate dönme erdemini nasip eyle” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: android-time 20:2229.09.2018
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