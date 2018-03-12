Karara tepki gösteren baba adliye koridorunda öldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eşinin arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürülen işitme engelli Hacer Çetindağ’ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülen davada kararın ardından adliyede kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, işitme engelli iki çocuk annesi 33 yaşındaki Hacer Çetindağ, eşi Selçuk Çetindağ tarafından 2 Ekim 2015 tarihinde yatak odasında boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay günü Hacer Çetindağ ile tartıştığını ve bunun üzerine genç kadını öldürdüğünü itiraf eden Erdal Kaya'nın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Çiftin kızı E.N.Ç.'nin babası ile arkadaşı Erdal Kaya'yı yerde kan lekelerini silerken gördüğünü söylemesi üzerine Selçuk Çetindağ hakkında da dava açıldı. Mahkeme, sanık Erdal Kaya'yı, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse çarptırırken, Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Hacer Çetindağ'ın ailesinin yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, kardeşi Cemalettin Deniz ile ablası Ayhan Doğan ve tarafların avukatları katıldı. Son sözü sorulan sanık Erdal Kaya, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya'ya, “kasten öldürme” suçundan verilen müebbet hapis cezasını ve Hacer Çetindağ'ın eşi Selçuk Çetindağ'a verilen beraat kararını onadı.

KARDEŞİ CAMDAN ATLAMAK İSTEDİ

Karar üzerine Hacer Çetindağ'ın kardeşi Cemalettin Deniz, adliyenin beşinci katından cama doğru koşarak intihar etmek istedi, güvenlik görevlileri acılı ağabeye engel oldu.

BABASININ KALBİ KARARA DAYANAMADI

Duruşma salonundan çıkan Hacer Çetindağ'ın babası Şaban Deniz, adliye koridorunda kalp krizi geçirerek, yere yığıldı. Şaban Deniz'e ilk müdahaleyi adliye personeli yaptı. Ancak ambulans yarım saat sonra geldi ve Şaban Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.