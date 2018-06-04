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Kardeş kavgası kanlı bitti

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Atılgan (55), kardeşi Orhan Atılgan'ı (48) tabancayla göğsünden vurup öldürdü, ardından da jandarmaya teslim oldu. 

android-time 01:22 4 Haziran 2018
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Kardeş kavgası kanlı bitti
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Atılgan (55), kardeşi Orhan Atılgan'ı (48) tabancayla göğsünden vurup öldürdü, ardından da jandarmaya teslim oldu. 

Olay, Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Atılgan, kardeşi Orhan Atılgan’ın evine gitti. Burada iki kardeş arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Osman Atılgan, tabancayla kardeşi Orhan Atılgan’ın üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Orhan Atılgan, kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Orhan Atılgan, yaşamını yitirdi. Zanlı Osman Atılgan ise olaydan sonra jandarmaya gidip teslim oldu. DHA

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