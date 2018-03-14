Kardeşe canlı yayında infaz davasına erteleme

Kayseri'de yakalanan ve IŞİD üyesi olduğu tespit edilen Abdulkhaleq Abdulqader A. bugün duruşmaya çıkarıldı. Mahkeme aralarında diğer 10 IŞİD üyesinin de bulunduğu davayı 3 Mayıs'a erteledi.

2016 yılı içerisinde IŞİD terör örgütünden aldığı emir ile örgüte muhalif öz kardeşini canlı yayında infaz eden ve yasa dışı yollardan girdiği Kayseri'de polis ekiplerince yakalanan IŞİD üyesi terörist ve 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A., Abdulrahman Y., Mohanad İbrahim Yaseen A., Mahmud Ş., Raad el B., Yusuf M., Şehab el B., ve tutuksuz sanıklar Sabir K., Mohammed İbrahim Yaseen Y. ve Mohammed K. ile avukatları hazır bulundu.

IŞİD’Lİ TERÖRİST KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İNKAR ETTİ

2016 yılı içerisinde IŞİD terör örgütünden aldığı emir ile örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ın kafasına silahla ateş ederek infaz eden ve bu infaz görüntülerinin de IŞİD terör örgütü mensuplarınca propaganda amaçlı video paylaşım sitesinden yayınlanan Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader A. Emniyet'teki tercüman eşliğinde verdiği savunmasını inkar etti. Abdulkhaleq Abdulqader A. görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı, 76 yaşındaki ağabeyi olduğunu söyleyerek, IŞİD’den kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirtti. Tutuklu sanık IŞİD ile bütün bağlantılarına kestiğini ifade etti.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlarını talep etti.

MAHKEME 5 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan Mahmud Ş., Şehab el B., Raad el B., Abdurrahman Y. ve Mohanad İbrahim Yaseen A.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi. İHA