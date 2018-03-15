Kardeşine hırsızlık yaptıran abla yakalandı

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde vatandaşların dalgınlıklarından faydalanarak 10 yaşındaki kız kardeşine hırsızlık yaptıran abla ve sevgilisi yakalandı. Daha öncede hırsızlıktan cezaevine giren abla ve sevgilisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alışveriş merkezlerini mesken tutan yankesicilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında alışveriş merkezlerinde meydana gelen hırsızlık ve yankesicilik olaylarını mercek altına aldı.

Esenyurt’ta bir alışveriş merkezindeki bir turistin çalınması konusuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, olayın gerçekleştiği mağazadaki güvenlik kameralarını incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu 10 yaşındaki bir kız çocuğunun mağazadan bir turistin çantasını çaldığını belirledi. Görüntüleri tekrar tekrar inceleyen ekipler, kız çocuğunun bir süre sonra iki kişiyle buluştuğunu belirledi.

KIZ KARDEŞİNE HIRSIZLIK YAPTIRDI

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, çantayı çalan 10 yaşındaki N.T.’nin ablası Sultan T. (27) ve ablasının sevgilisi İsmail T. (20) ile birlikte hareket ettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Sultan T. ve İsmail T. Beyoğlu’nda yürüdükleri esnada 9 Mart’ta gözaltına alındı.

Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne getirilerek sorguya alındı. Emniyette yapılan incelemelerde, Sultan T.’nin yankesicilik ve hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu ve cezaevine girip çıktığı ortaya çıktı. İstanbul’da yaklaşık çok sayıda alışveriş merkezinde 10 yaşındaki kardeşine hırsızlık yaptıran abla Sultan T. ve sevgilisi İsmail T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şüpheli tutuklandı.