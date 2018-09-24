Karı koca bıçakla birbirine girdi, çocukları kanlı sabaha uyandı

İstanbul Ataşehir'de şiddetli geçimsizlik yaşayan karı koca birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan olayda yaralanan kadın hayatını kaybederken, yaralanan eşin ise tedavisi sürüyor.

Akıllara durgunluk veren olay, sabah saatlerinde Ataşehir İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, üç çocuk sahibi Halil Keleş ile Zekiye Keleş arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine iki taraf da birbirlerine bıçakla saldırdı. İki tarafta kanlar içerisinde yere yığıldığını gören çocuklar hemen komşularına haber verdi. Olayla müdahale eden komşular sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YARALI KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halil ve Zekiye Keleş çiftini Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zekiye Keleş (43) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Halil Keleş’in (46) yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, çiftin 5 ay önce şiddetli bir kavgaya tutuştukları ve bu nedenle Halil Keleş’in evden uzaklaştırma cezası aldığı, yakınlarının araya girmesiyle çiftin barıştırıldığı öğrenildi. Zekiye Keleş’in özel bir yemek firmasında çalıştığı, eşi Halil Keleş’in ise İETT’de otobüs şoförü olduğu belirtildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Zekiye Keleş’in cenazesi, Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.