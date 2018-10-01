Karısını öldürdü, kaynanasını yaraladı son sözü: “Eşimin yerine ben ölseydim” oldu

İstanbul Avcılar’da eşini sokak ortasında vurarak öldüren, kaynanasını ağır yaralayan Tanju Mutlugüneş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mutlugüneş’in son sözü; “Pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim’’ oldu.

Eşi Fatoş Mutlugüneş'i sokak ortasında vurarak öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan Tanju Mutlugüneş'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Mutlugüneş'i eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, kaynanası Sabiha Bayram'ı öldürmeye teşebbüsten ise 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURU

Avcılar’da 8 Şubat 2017’de annesi Sabiha Bayram ile sokakta yürüyen Fatoş Mutlugüneş, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Tanju Mutlugüneş karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Tanju Mutlugüneş tabanca ile eşi ve kayınvalidesine vurduktan sonra son kurşun ile intihara teşebbüs etti. Olayda Fatoş Mutlugüneş can verirken, kayınvalide ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan, Tanju Mutlugüneş tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş, ölen genç kadının ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mutlugüneş, olayı tasarlamadığını yenileyerek , “Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelik değildir. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim” dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Mutlugüneş'e eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak hiçbir indirim uygulamadı. Ayrıca sanığın kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl hapsini, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.