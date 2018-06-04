2018 e-Okul giriş: Yazılı sınav notları bir bir açıklanıyor! e Okul VBS girişi sorgulama ekranı

2018 eğitim öğretim yılı bu hafta cuma günü sona eriyor. Öğrenciler ve veliler e okul girişi yaparak yazılı sınav notları, devamsızlık bilgileri karneden önce görüntüleyebiliyor. Veliler çocuklarının VBS sistemi ile karne günü gelmeden takdir ve teşekkür alıp almadıklarının sorguluyor. Peki e Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş ayrıntıları ve E-Okul girişi yazılı sınav notları sorgulama ekranı...

8 Haziran Cuma günü öğrenciler karne alacak. İkinci dönemin bitmesini çok kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler karne günü gelmeden karne notlarına ulaşmak için e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır araştırıyor. Öğretmenlerini yazılı sınav sonuçlarını e Okul sistemine girmesi ile karne notları da belli oluyor. E-okul giriş sisteminin amacı, verilerin çocukları ile ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağlamaktır. Peki e okul giriş işlemi nasıl yapılır? Sistemde sağlanan sorgulamalar nelerdir?

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

E-OKUL SİSTEMİ DETAYLARI

e-Okul giriş sayfasına girildiğinde iki bölüm bulunuyor: Yönetim Bilgilendirme Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi. Öğrenciler ve veliler Cuma günü, Veli Bilgilendirme Sisteminde tüm sonuçları görebilecek. Devamsızlık konusunda ise MEB uyarıda bulundu: İkinci dönem devamsızlık kaldığı yerden devam edecek. Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.