Kars’ta akrabalar arasında ‘arazi’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Digor İlçesi Oyuklu köyünde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay Digor’un Oyuklu köyünde meydana geldi. Çetin V. ile Mehmet Varlı arasında arazi meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin V., Mehmet Varlı ve Sinan Varlı’yı tabancayla vurdu. Yaralanan Mehmet Varlı, akrabaları tarafından Kars Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Varlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sinan Varlı ise, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

HASTANEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Köyde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Çetin V. ise jandarma tarafından tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Kars Harakani Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde çok sayıda polis ekibi gönderilirken, olayda hayatını kaybeden Mehmet Varlı´nın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. DHA