Kars’ta ortaokulda yangın

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir ortaokulda çıkan yangında 3 öğrenci dumandan etkilendi.

Şahindere Mahallesi’nde 21 dersliği olan ve 543 öğrencisi bulunan Kazım Karabekir Ortaokulunun kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Okuldaki görevlilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü, öğretmenler de okuldaki tüm öğrencileri tahliye etti.

Dumandan etkilenen 3 öğrenci okula gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangının tekrar başlamaması için kazan dairesinde soğutma çalışması yaptı.

AA