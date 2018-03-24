Kartal istimbot yenileniyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918’de güvertesinde dünya savaş tarihine geçen "Geldikleri Gibi Giderler" sözünü söylediği Kartal istimbotu bir kez daha kamuoyuna tanıtıldı. Kartal Platformu Başkanı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz; kumbarasında biriktirdiği 103 lirasını bağışlayan 10 yaşındaki Cem Tuğcu ile 3 aylık emekli maaşını bağışlayan 93 yaşındaki Necdet Akson’a plaket verdi.

Birinci Dünya Savaşı'nı kaybederek orduları dağıtılan Osmanlı İmparatorluğu'nun emri ile Adana'dan İstanbul'a trenle gelen Mirliva (Tümgeneral) Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 günü Haydarpaşa Garına vardığında, kendisini bekleyen bir istimbot ile denize açılmıştı. O zaman adı ‘Enterprise' olan istimbot İstanbul Boğazı'nda ilerlerken, 55 parçalık Yunan, İngiliz ve Fransız donanması karşılarına çıkmıştı. İşgalci donanmayı görerek ağlayan yaveri Cevad Abbas dönen, Atatürk dünya savaş tarihine geçen “Ağlama Çocuk, Geldikleri Gibi Giderler” sözünü söylemişti.

“Bu gemiyi ve Türkiye'yi kimse batıramaz”

Yıllarca özel sektöre hizmet ettikten sonra hurdaya ayrılan ve Tuzla'da yarı batık halde kaderini bekleyen Fransız işgal kuvvetlerine ait Kartal istimbotunun son hali kamuoyuna tanıtıldı. Tuzla'da ki Çiçek Tersanesi'nde süren restorasyon çalışmalarını Kartal Platformu yaptı. 1911 Hollanda yapımı istimbotun bu yıl İstanbul'un müze anıt gemisi olacağını söyleyen Kartal İstimbot Platformu Başkanı Emekli Amiral Cem Gürdeniz, “100 yıl önce bu gemide söylenen ‘Geldikleri gibi giderler' sözünün etrafında, Türk milletinin nasıl kenetlendiğine tanık olacaksınız. 10 yaşındaki Cem Tuğcu, kumbarasındaki paralarını babasına vererek ‘Bunu Atatürk'ün gemisine bağışla' dedi. Kıymetli büyüğümüz Necdet Akson ise, Kartal'ın müze olması için 3 aylık emekli maaşını verdi. Kendilerine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kartal'ın gücü ve büyüklüğü, 7'den 77'ye yüreğinde vatan aşkı taşıyan herkesi etrafında birleştirmeye başlamasıdır. Bu gemi ‘birleştiren gemi', bu gemi ‘batırılamayan gemi', bu gemi ‘Türkiye… Bu gemiyi kimse batıramaz! Çünkü bu gemide, Türk milleti var. Kartal istimbotu umudun bugüne yansımasıdır. Onu sonsuza kadar yaşatacağız. Yarınlara inanan herkesi bu aileyi büyütmeye, bu projeye imza atmaya çağırıyoruz. Kartal'ın ayağa kalkması, halkın ziyaretine açılacak bir anıt gemi haline gelmesi ve gerçek bir Atatürk filmi çekilmesi için kamuoyunu seferberliğe çağırıyoruz” dedi.

Cem Gürdeniz, Kartal istimbota kumbarasında biriktirdiği 103 lirasını bağışlayan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Cem Tuğcu ile 3 aylık emekli maaşını bağışlayan 93 yaşındaki Necdet Akson'a da birer plaket verdi. Kıraç Koleji'nden gelen çocuklarda Atatürk'ün hatıralarını taşıyan teknenin önünde pankart açarken resim ve şiir yarışması düzenleyeceklerini belirtti.