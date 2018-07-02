Kartal’da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

İstanbul Kartal açıklarında teknesi arıza yapınca denize giren ve kaybolan Serkan Kullaoğlu'nun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahili açıklarında, dün eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknenin su alması üzerine tamir için denize atladıktan sonra kaybolan Kulaoğlu’nun cesedine, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Dalgıçların yaklaşık 40 metre derinlikte bulduğu Kulaoğlu’nun cesedi, sahile getirildikten sonra Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma

Hastanesi morguna kaldırıldı. Kulaoğlu, dün Kartal sahili açıklarında su alan teknesini tamir etmek için denize atlamış, bir süre sonra da kaybolmuştu. İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, Kulaoğlu’nun teknede bulunan eşi ve çocuğunu kurtarmış, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle denizde arama çalışmaları başlatılmıştı.

HASTA BABA SİTEM ETMİŞTİ

Serkan Kulaoğlu’nun kalp hastası babası oğlunun kaybolduğu haberini alması üzerine tedavi gördüğü hastaneden gelmiş arama çalışmalarının yetersizliğinden şikayet etmişti. Acılı baba, “Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım” diye konuşmuştu. Acılı baba daha sonra yeniden hastaneye kaldırıldı.

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AA