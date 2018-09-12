Kartal’da yangında can pazarı: Çok sayıda kişi mahsur kaldı

İstanbul Kartal'da 8 katlı apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı. Çok sayıda apartman sakini tüm binayı kaplayan dumanlardan etkilenerek içeride mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların bazıları merdivenle bazıları ise sedye ile dışarı çıkartılarak kurtarıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik ederken korku yaşayan bazı vatandaşlar birbirine sarılarak ağladı.

Yangın, Kartal Kordonboyu Mahallesi İpek Böceği Sokak Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın 3’üncü katında çıktı. Yangının henüz neden çıktığı bilinmezken dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. Dumanlardan etkilenen apartman sakinleri içeride mahsur kaldı. Yanan evde mahsur kalan bir kişi ise nefes alabilmek için balkona çıkarak yardım bekledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşların bazılarını merdivenle bazılarını ise sedye ile dışarı çıkararak kurtardı. Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak tebrik etti. Bazı vatandaşların ise yangın nedeniyle korku yaşadığı ve birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.

İHA