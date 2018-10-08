Son dakika: Kaşıkçı olayında konsolosluk binasından çıkan 6 gizemli araç

Cemal Kaşıkçı hakkında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Sözcü'nün ulaştığı bilgilere göre Emniyet güçleri; Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaçırıldığı tarih olan 2 Ekim'de saat 15.30 sularında konsolosluk binasından 6 aracın çıkış yaptığını belirledi. Kaşıkçı'nın 6'sı da siyah camlı olan bu araçlarla kaçırılmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu araçlardan 2’sinin konsolosun evine gidip 4 saat kaldığı diğer ikinin ise farklı yere gidip akşam saatlerinde döndükleri tespit edildi. Öte yandan Kaşıkçı'nın konsolosluk binasına girerken cep telefonu yanına almadığı için HTS kaydına ulaşılmadığı öğrenildi. Soruşturmaya İstanbul Emniyeti'nin yanı sıra MİT de dahil oldu.

Habip ATAM, Seda Önceler/İSTANBUL

Kimi “Öldürüldü cesedi parçalara ayrıldı” diyor kimisi ise “Canlı olarak Suudi Arabistan’a kaçırıldı” iddiasını ortaya atıyor. Eldeki tek veri güvenlik kameraları. Onlara göre de hâlâ konsolosluk binasında. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akibeti 6 gündür belirsiz.

Washington Post gazetesinde sık sık mevcut Suudi Arabistan yönetimini eleştiren ve ülkesinde “ABD’ye yerleşmiş muhalif” diye tanınan Kaşıkçı bir buçuk yıldır ABD’de ikamet ediyordu ve sık sık Türkiye geliyordu. Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Kaşıkçı 2 Ekim salı günü, İstanbul’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’ne, evlilik işlemlerini yaptırmak amacıyla gitti. Konsolosluk kapısı önünde geri dönmesini bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz’e de “Eğer başıma bir şey gelirse yetkilileri ara” dedi. Salı günü saat 13.12’de girdiği binadan mesai bitimine kadar Kaşıkçı çıkmayınca nişanlısı da dediğini yaptı ve arkadaşları ile Türk Arap Medya Derneğini aradı.

EMNİYET VE SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Salı günü akşam saatlerinde İstanbul Emniyeti Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili soruşturma başlattı. Türk makamlarından ilk resmi açıklama ise cumartesi günü akşam saatlerinde geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, “Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddialar üzerine olay günü derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir” dedi.

Pazar günü ise dünya kamuoyunun da yakın takip ettiği olaya ilişkin Reuters Haber Ajansı abonelerine “Türk polisi Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü değerlendiriyor” haberini geçti.

AYNI GÜN İKİ HEYET GELİP-GİTMİŞ

Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğa gideceği gün de içlerinde 15 Suudi yetkilinin de olduğu bir grubun, iki farklı uçakla İstanbul’a gelip, günün ertesinde geldikleri ülkelere döndükleri ortaya çıktı.

İSTANBUL’DA İKİ ESRARENGİZ UÇAK!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün Atatürk Havalimanı’na Suudi Arabistan’dan gelen 2 uçağın kısa süre sonra tekrar bu ülkeye havalandığı ortaya çıktı. 2 Ekim’de Suudi Arabista´dan gelen HZ-SK1 ve HZ-SK2 kuyruk tescilli iki uçağın birer saat arayla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptığı öğrenildi. İlk uçağın Atatürk Havalimanı´nda bir saat kaldıktan sonra Suudi Arabistan´a doğru havalandığı ikinci uçağın ise ilk uçağın inişinden bir saat sonra havalimanına indiği belirlendi. HZ- SK2 kuyruk tescilli uçağın da akşam saatlerinde İstanbul´dan ayrıldığı öğrenildi.

CAMLARI FİLMLİ 6 GİZEMLİ ARAÇ

Sözcü’nün ulaştığı bilgilere göre Cemal'in Kaşıkçı'nın konsolosluğa girişinin kameralarda görülmesinin ardından çıkış kaydı bulunmadığı kesinleşti. Bu olayın ardından polisin tespit ettiği en önemli görüntünün ise Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan çıkan 6 aracın olduğu belirtildi. Aralarında lüks marka bir minibüsünde bulunduğu araçların siyah film camlı olduğu öğrenildi.

Araçlar ikili gruplar halinde farklı yönlere gittiği anlaşıldı. Araçlardan 2'sinin konsolosun evine gittiği belirtilirken, 4 araçtan 2'sinin kısa zamanda döndüğü belirtildi. Araçların siyah film camlı olması sebebiyle içerisinin görünmediği dile getirildi. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra MİT'in (Milli İstahbarat Teşkilatı) çalışma yaptığı öğrenildi

AKİBETİ HAKKINDA 3 İHTİMAL

Tüm bu bilgiler Cemal Kaşıkçı’nın ölü ya da sağ bir şekilde konsolosluk binasından götürüldüğü iddialarını ortaya çıkardı.

İHTİMAL 1: ÖLDÜRÜLDÜ

İlk ve en güçlü ihtimale göre Cemal Kaşıkçı, konsolosluk binasından çıkmadan öldürüldü. Cesedi ise bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

İHTİMAL 2: KAÇIRILDI

İkinci ihtimale göre ise gazeteci Kaşıkçı, binadan sağ bir şekilde çıkarıldı. Bu iddiayı ortaya atanlara göre ise deniz yoluyla gizlice yurt dışına kaçırıldı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddialarına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bekleyişi de sürüyor. Türk Arap Medya Derneği başta olmak üzere çok sayıda STK’nın bölgedeki bekleyişi sürüyor.

TÜRKİYE RESMEN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye de kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etti. Talep ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'ye iletildi.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin gerildiği bir döneme denk gelmesi de dünya kamuoyunun gözlerini bir anda bu olaya dikmesine neden oldu.

Medyada öne çıkan yorumlara göre; Cemal Kaşıkçı mevcut Suudi yönetimine muhalif bir kalem. ABD'de ikamet etmesi ve Washington Post'ta yazmanı onun ülkesinde “Amerikancı” olarak gösterilmesine neden oluyor. Kaşıkçı'nın bir gazeteciden çok öte ülkesinde etkili bir kanaat önderi olduğu biliniyor.

ADNAN KAŞIKÇI’NIN YEĞENİ

Öldürülen Cemal Kaşıkçı, Arabistanlı dolar milyarderi Adnan Kaşıkçı’nın yeğeniydi. Adnan Kaşıkçı, milyar dolarlık servetin sahibiydi. Aşkları evlilikleri ve eski eşine verdiği 894 milyon dolarlık nafaka ile tarihe geçti. 82 yaşında Londra’da hayata veda etti.

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Cemal Kaşıkçı 13 Ekim 1958’de Suudi Arabistan’ın Medine kentinde dünyaya geldi. 1985 yılında ABD’deki Indiana State University’den mezun olan Kaşıkçı, sonrasında ülkesine dönerek gazetecilik yapmaya başladı.

1991 – 1999 yılları arasında Al Madina gazetesinin yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliği yapan Kaşıkçı, bu süreçte Afganistan gibi ülkelerden haberler geçti, 1987-95 yılları arasında eski El Kaide lideri Usame bin Ladin ile Afganistan ve Sudan’da söyleşiler yaptı.

Daha sonra İngilizce yayın yapan Arab News’in başında dört yıl çalışan Kaşıkçı, buradan geçtiği Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğünde 52 gün görev yapabildi, gazetede ülkedeki dini yapıyı eleştiren yazıların çıkması üzerine görevden alındı.

Bunun üzerine ülkeyi terk eden Kaşıkçı, İngiltere ve ABD’de Suudi Arabistan Büyükelçiliği yapan Prens Türki al Faysal’ın danışmanlığına getirildi. 2008 yılında tekrardan Al Watan’ın yazı işleri müdürlüğüne getirildi ve 2010 yılında gazetede yayınlanan eleştirel yazılar nedeniyle bir kere daha görevden alındı.