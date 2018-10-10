Kaşıkçı’nın nişanlısı ‘Hala umudum var’ dedi

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'na girdikten sonra koybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, o sırada dışarıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, "Hala umudum var. Açıklamayı bekliyorum" dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “Hala yaşadığına dair umudum var. Kesin açıklamayı bekliyorum. Mesele ülkeler ve devletlerin alanına girdi. Bu nedenle açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Mesele çok hassas, şu ara sessiz kalmak benim için daha iyi” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER SON DAKİKA... ABD'den Kaşıkçı açıklaması

TRUMP’TAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Hatice Cengiz, daha önce konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesine yazdığı makalede, “Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin (bu konuyu çözme anlamında) yeteneklerinden eminim. Şu anda da Başkan Trump ve eşi Melania Trump’tan, Cemal’in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullanmıştı.