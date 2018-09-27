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Kasırganın magazini çıktı! Kasırganın adı ne olsun?

Türkiye pazar günü Ege'ye ulaşması beklenen kasırgaya odaklanmışken sosyal medyada da gündemin ilk sırasına kasırga ile ilgili konular oturdu. Okyanusa kıyısı olan ülkelerden gelen haberlerde sık sık yer alan kasırga konusu bizim için biraz yabancı. Dünya genelinde kasırgalara kadın isimleri verildiği biliniyor peki Türkiye'ye gelecek olan kasırganın adı ne olacak?

Berk CÖMERT
android-time 15:36 27 Eylül 2018
Haberler Gündem
Kasırganın magazini çıktı! Kasırganın adı ne olsun?
Türkiye pazar günü Ege'ye ulaşması beklenen kasırgaya odaklanmışken sosyal medyada da gündemin ilk sırasına kasırga ile ilgili konular oturdu. Okyanusa kıyısı olan ülkelerden gelen haberlerde sık sık yer alan kasırga konusu bizim için biraz yabancı. Dünya genelinde kasırgalara kadın isimleri verildiği biliniyor peki Türkiye'ye gelecek olan kasırganın adı ne olacak?

Sabah saatlerinden itibaren Türkiye’nin gündeminin ilk sıralarında kasırga haberleri yer alıyor. Kasırga adım adım yurda yaklaşırken, şiddetinin ne kadar olacağı, hangi şehirleri vuracağı, ne kadar süreceği gibi sorulara cevap aranırken, sosyal medya bir konuya daha değindi. Türkiye’ye gelecek kasırganın adı ne olacak?

KASIRGANIN MAGAZİNİ: KASIRGANIN ADI NE OLACAK?

Sosyal medyada kasırganın adıyla ilgili yapılan paylaşımlarda genelde İzmir ile ilgili olan isimler yer aldı. İzmir’i vurma ihtimali yüksek olan kasırganın adı için hem bir kadın adı, hem de İzmir’de çekirdeğe verilen isim olan “Çiğdem” önerilirken. Yunanistan ve Türkiye’yi vuracak kasırgaya iki ülkenin ortak değerlerinden bir isim verilmesinin de iyi bir fikir olabileceği konusu gündeme geldi.

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Son güncelleme: android-time 15:4927.09.2018
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