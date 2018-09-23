Kastamonu’da çıkan yangında 8 ev kül oldu

Kastamonu'da bir evde elektrik kontağından çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Olayda 8 ev yanarak küle döndü.

Yangın akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişikteki ahşap ve kerpiç evlere sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede mahalledeki evler alev topuna dönüştü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi ile İlçe Orman İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye kadar yangında 8 evin yandığı belirtiliyor. DHA