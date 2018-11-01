Katalogcu FETÖ ablası yakalandı

Samsun’daki FETÖ/PDY soruşturmasında cemaat içi izdivaçtan sorumlu cemaat ablası ve eşi örgütün gaybubet evinde yakalandı. Polis ve askerlerle evlendirilecek kızlarla ilgilendiği öğrenilen kadının 2 ayrı ByLock kaydında 5 bin 388 kez erişimleri tespit edildiği bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Bayram G. ile eşi Mine G.'nin Samsun'un İlkadım ilçesinin Saitbey Mahallesi'ndeki örgütün gaybubet evinde saklandıklarını tespit etti. Ekipler, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda Mine G. ile Bayram G. evden çıktıkları bir sırada sahte kimlikle yakalandı.

2 AYRI BYLOCK HESABI

Mine G.'nin 2 ayrı ByLock kaydında 5 bin 388 kez erişimleri tespit edildiği, Bank Asya'da yatırım hesapları olduğu, örgütün protesto eylemlerini katıldığı, örgüte müzahir Beyaz Lale Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği denetim kurulu yedek üyesi olduğu, KHK ile kapatılan Sakarya Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'de SGK kaydı olduğu, polis ve asker gibi kişiler ile evlendirilecek bayanların izdivaç grubundan sorumlu olduğu ortaya çıktı. Bayram G.'nin ise 2 ayrı ByLock kaydından 3 bin 468 defa erişimi olduğu, terör örgütüne müzahir kapatılan Canik Başarı Üniversitesinde öğrenim kaydı olduğu, KHK ile kapatılan Feza Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.'de SGK kaydı olduğu, Samsun'daki esnaf gruplarından sorumlu olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan karı-koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.