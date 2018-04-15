Katar şeyhinin lüks oteline hâlâ talip yok

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki, Katar Kraliyet Ailesi üyesi Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani’ye ait olan ve KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolar bedelle kiraya verilmek istenen 5 yıldızlı otel, 8 aydır kiracı çıkmadığı için boş durumda. Turizmciler, istenen kira bedelinin yüksek olduğunu belirtti.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki 189 odalı, denize sıfır 5 yıldızlı Munamar Beach Otel, 2010 yılında Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani tarafından 15 milyon dolara satın alındı. Al Thani'nin, sahilin bir bölümünü kapatma şartıyla oteli ailesinin tatil yapabileceği yazlık saray haline getirme planı, dönemin İçmeler Belde Belediye Meclisi tarafından kabul edilmedi. İsteğin geri çevrilmesiyle otel, yıllık 1 milyon dolara Güney Yıldızı Otelcilik şirketine kiralandı. Şirket, geçen sene temmuza kadar 7 yıl süreyle oteli kiracı olarak işletti. Kontratın bitmesi üzerine Şeyh Thani'nin avukatları ve işletmeci masaya oturdu. Al Thani'nin istediği KDV hariç yıllık 1 milyon 200 bin dolar kira bedeli, şirket tarafından çok bulundu. DHA