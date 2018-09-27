Katar uçağını iade için kanun teklifi

Katar Emiri tarafından Türkiye’ye hibe edildiği belirtilen 400 milyon dolar değerindeki Boing 747 tipi uçağın iadesi için kanun teklifi hazırlandı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından TBMM'ye sunulan teklifin maddelerinde ‘'Katar Devletinden hibe olarak alınan Boeing 747-8ZV model uçak, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde geldiği ülkeye iade edilir. Uçağın iade işlemleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür'' denildi.

Teklifin gerekçesinde ise, ‘'Türkiye Cumhuriyeti Devleti atalarımızın kanı ve canı pahasına verdiği kurtuluş savaşı sonrasında siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak tam bağımsızlık şiarıyla kurulmuş ve modern dünyada onurlu yerini almış bir devlettir'' denilerek şu görüşler savunuldu:

‘'Yaklaşık 100 yıllık süreçte hiçbir devlet yöneticimiz devletimizin ve halkımızın başını öne eğdirecek davranışta bulunmamış, şahsi kullanımı için bu tür hediye almamıştır.

Devletlerarasında bazı alanlarda hibe ve benzeri anlaşmalar yapılmıştır. Ancak bunlar, toplumun refahının artırılması veya sorunlarının çözülmesine yönelik hibe ve yardımları içeren anlaşmalardır.

İTİBARIMIZ ZEDELENDİ

Ülkemizin bayrağını, birliğini, bağımsızlığını, milli menfaatlerini ve onurunu temsil eden Cumhurbaşkanının başka bir devletin Emirinden değeri çok yüksek hediye alması devletimizin itibarını zedelemiş ve halkımızın onurunu rencide etmiştir. Uçağın ne karşılığı hediye edildiği ve ileride Katar Emiri ülkemizden bir talepte bulunursa, hediye uçağın etkisinin olup olmayacağı da merak konusudur.

Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen en az 13 uçak varken, bir lüks uçak daha almanın peşine düşülmesi halkımızı da tedirgin etmiştir. Bu tür hediyeleşmeler ancak kabile gibi yönetilen toplumlarda olabilir. Başka bir devletten uçak alınması Devletimizi başka ülkeler nazarında küçük düşürmüştür. Katar Devletinin bahsi geçen uçağı karşılıksız olarak vermesinin nedeni nedir? Katar'a uçağın karşılığında hangi sözler verilmiştir? Yapılacak en doğru işlem uçağın Katar Emirine iade edilmesidir''