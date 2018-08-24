Katil arılar ağaçları kuruttu

İlk olarak Yalova’da görülen ve Uludağ’daki kestane ağaçlarını da saran gal arıları çok sayıda ağacı kuruttu.

Geçtiğimiz yıl da gündeme getirdiği gal arıları yüzünden kestane ağaçlarının bu yıl kuruduğu görüldü.

5 yıl önce İtalya'dan gemilerle gelen katil arılar Uludağ'daki kestane ağaçlarını kuruttu. Kestane ağaçlarına lavralarını bırakan gal arılarının yavruları kestane ağaçlarında büyürken, ağacın suyunu emiyor ve bir yılda da ağacı kurutuyor.



Yılda 50 kilometre alana yayılan katil arılar, böyle giderse kısa süre içinde Türkiye'de kestane ağacı bırakmayacak. Türkiye'de gal arısına karşı onu yiyen böcek yeteri kadar üretilmiyor. Bu böcek yeteri kadar üretilemediği için gal arıları hıza yayılıp kestane ağaçlarını kurutuyor. Uludağ'da gal arılarının sardığı kestane ağaçlarının kuruduğu görüldü.



Her yıl Uludağ'da gal arılarının artarak yayıldığını belirten Fidyekızık Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin, “Uludağ'daki kestane ağaçları gal arası sebebiyle kurudu. Hâlen de kurumaya devam ediyor. Biz kooperatif olarak gal arısı yiyen arı üretiminin fazla yapılması gerektiğini söyledik. İnşallah bütün kestane ağaçlarımızı kaybetmeden bu arının önüne geçeriz” dedi.

İHA