Katili asker kaçağı çıktı

Osmaniye´de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' yüzünden çıkan kavgada, jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ü terhisine 13 gün kala bıçakla öldüren Veli Can A.'nın (21) asker kaçağı olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi’nde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu’nda vatani görevini yapan ve terhisine 13 gün kalan jandarma er Nuh Tufan Öztürk, 3 arkadaşıyla birlikte çarşı izni sonrası birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen Veli Can A. ile aralarında, iddiayagöre, ‘omuz atma’ yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Nuh Tufan Öztürk’ü sırt ve karın bölgesinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Öztürk için asker arkadaşları sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk’ü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Jandarma er Nuh Tufan Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, Veli Can A.´yı olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Veli Can A.’nın, Burdur Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet’ suçundan arandığı belirlendi. Veli Can A.’nın, Antalya’da oturduğu ve Osmaniye’deki yakınlarının yanına ziyarete geldiği öğrenildi.

Veli Can A.´nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Nuh Tufan Öztürk’ün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Ankara’ya gönderilecek.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)