Katliam evinde acı görüntü!

Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde, Hamza Sakin'in öldürdüğü babası, eşi ve iki çocuğunun yası tutuluyor. Olayın şokunu üzerinden atamayan Evciler köyü sakinleri, jandarma tarafından mühürlenen evin önünde oturup gözyaşları döktü.

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Evciler köyünde iftar vakti babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin’i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin’in, katliamı gerçekleştirdiği evde yas hakim.

Cinayet işlendiği sırada hastanede olduğu için kurtulan ve olayın meydana geldiği eve giremeyen anne Sabure Sakin kapı önünde oturarak, “Pamuklarım gitti” diye ağıt yaktı. Otopsileri devam eden Hasan Sakin ile torunları Süleyman ve Rümeysa Evciler köyünde, Havva Sakin ise Karacabey ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde toprağa verilecek.

‘KAFAMDAKİLERİ ATAMIYORUM’

Hamza Sakin’in uzun süredir psikolojik tedavi gördüğünü belirten adını vermek istemeyen arkadaşı, “Kendisi, çocuklarına aşırı düşkündü. Nasıl böyle bir iş yaptı anlamış değiliz. Ayrıca, parasal sorunları da yoktu. Geçenlerde zeytinlik araziyi 165 bin liraya sattılar. Hamza sohbet ettiğimizde babasını ve ailesini suçluyor, nedenini söylemediği, ‘kafamdakileri atamıyorum’ diyordu. Bir defasında ‘onları öldüreceğim’ de dedi fakat biz ciddiye almadık. Ama korkulan oldu ve cinayetlerin ardından ev mühürlendi. Daha doğrusu bir yuva mühürlendi. Yazık günah” diye konuştu



4 kişiyi öldürdü şimdi de “Namusumu temizledim” dedi

Sakin, adliyeye sevk edildi. Zanlı gazetecilerin neden yaptın sorusuna “namusumu temizledim” diyerek cevap verdi. Zanlı daha önce de, “Huzurluyum, görevimi yaptım” demişti. Hamza Sakin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Mudanya Adliyesine sevk edildi. Adliye girişi gazetecilerin neden yaptın sorusuna Hamza Sakin, “namusumu temizledim” diyerek cevap verdi.

DHA- İHA