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Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

android-time 13:11 3 Temmuz 2018
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı iki otomobil, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Yanan araçta bulunan 2’si çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bir kişi ise kaldırıldığı İmranlı Devlet Hastanesi’nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer otomobilde bulunan 5 yaralı ise Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

FOTO: AA

FOTO: AA

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.  Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA – AA

Son güncelleme: android-time 14:5103.07.2018
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