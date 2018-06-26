Katliam sanığının kardeşi de Meclis’te

Meclis'e 48 milletvekili gönderen MHP'nin vekillerinden en dikkat çekeni Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrencinin katledilmesi davasında 7 kez idam cezasına çarptırılan Ünal Osmanağaoğlu'nun kardeşi Tamer Osmanağaoğlu.

24 Haziran seçimlerine ‘Cumhur İttifakı’yla giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) aldığı oy oranı ile 27. Yasama dönemi için Meclis’e 48 milletvekili gönderdi. MHP milletvekilleri içinde dikkat çeken isimlerden biri 8 Ekim 1978'de Ankara Bahçelievler’de 7 TİP’li öğrencinin katledilmesi davasında 7 kez idam cezasına çarptırılan ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in öldürülmesi davalarında yargılanan Ünal Osmanağaoğlu’nun kardeşi Tamer Osmanağaoğlu. Tamer Osmanağaoğlu aday gösterildiği İzmir 2. Bölge birinci sıradan milletvekilli seçilerek Meclise gitmeye hak kazandı. Osmanağaoğlu, mazbatasını alarak TBMM’de yemin ettikten sonra milletvekilliği görevine başlayacak.