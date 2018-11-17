Kavacık köyü halkı: Sağlıklı bir yaşam istiyoruz

Edirne’nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Kavacık Köyü sakinleri, köylerinde yapılmak istenen "Organize Sanayi Bölgesi Projesi”ne tepki gösterdi. Yaptıkları açıklamada Organize Sanayi Bölgesi’nin köylerini yaşanmaz hale getireceğini belirterek, "Bu OSB planlanırken köy halkına ve doğal yaşama etkilerinin hiç önemsenmediği açıktır. Yaşanabilecek teknik sorunlar, arıza ve herhangi bir kaza durumunda köyde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşacaktır" ifadelerine yer verdi.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü sakinlerinin hazırladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

“Etrafı verimli tarım alanlarıyla çevrili, halkı tarım ve hayvancılıkla geçinen köyümüze Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi yapılmak istenmektedir.

‘Çevreye Duyarlı’ olarak lanse edilen projenin konumu göz önüne alındığında;

1- Tarım alanlarına ve cevizliklere zarar vermesi,

2- Köylülerin ve tarım alanlarının su kaynaklarının zehirlenmesi,

3- Havanın kirlenmesi,

4- Göçle toplumsal dokunun değişmesi ve güvenlik sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır.

5- Bugüne kadar gördüğümüz OSB’lerin hiçbiri çevre dostu olmadığı gibi, OSB Kanunu’nda da “çevreye duyarlı organize sanayi” diye bir statü yoktur.

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Bu alana OSB yapılması yönünde alınan karar 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile de bağdaşmamaktadır. Birinci sınıf tarım arazisi statüsündeki bu alanın proje kapsamında hazırlanan raporda “tarım dışı” olarak nitelendirilmesi süreçteki hukuksuzlukların yalnızca bir tanesidir. Hukuka aykırı bir başka konu ise halkın bilgilendirilmemesidir. 30 gün askıda kalması gereken üst ölçekli plan değişikliği, köyde hiç duyurulmamış, internette ise yasal süre beklenmeden kaldırılmıştır.

OSB yapılmasından en çok etkilenecek Kavacık halkına uzun süre hiçbir bilgi verilmemiş, projenin gündeme gelmesinden ancak iki yıl sonra köy halkının OSB'nin yerine karşı sesini yükseltmesi sonucu, yalnızca “Bilgilendirdik” diyebilmek için 12 Kasım 2018'de bir bilgilendirme toplantısı yapılmış, ancak köy halkı sorularına tatminkar cevap alamamıştır. Bunca yanlış uygulama ve toplantının planlanma süreci, rant söz konusu olduğunda işlerin yangından mal kaçırır gibi yürütüldüğünü göstermektedir.

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Doğal yaşama tehdit oluşturmayacak bir sanayileşmenin istihdam ve ekonomik gelişme için ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. İzinde yürüdüğümüz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Her fabrika bir kaledir’ sözü bizim için de çok değerlidir. Ancak, hiçbir aşamasında Kavacıklıların ve yörede yaşayan halkın görüşlerinin dikkate alınmayan, konutlara 10 metre mesafede, su kaynaklarının yanıbaşında bir OSB'nin kamu yararına olacağı iddia edilemez!

“ZEHİRLENMEK İSTEMİYORUZ!”

Bu OSB planlanırken köy halkına ve doğal yaşama etkilerinin hiç önemsenmediği açıktır. Yaşanabilecek teknik sorunlar, arıza ve herhangi bir kaza durumunda köyde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşacaktır.

Mezarlığımıza genişleme alanı bile bırakmayacak bu proje için açılacak yollar ve çevresinde yapılacak düzenlemelerle köydeki tahribat artacaktır. Köyün göletle fiziksel bağı kesilecek, OSB için açılacak su kuyuları yüzünden köy halkının yüzeysel kuyuları kuruyacaktır. OSB'de yer alması planlanan tekstil ve makina sanayiinin olası boyama ve benzeri işlemlerinden geriye kalan atıkların var olan suyu da zehirleyeceği düşünülürse, su sıkıntısı kaçınılmazdır. Ayrıca bu zehirli atıklar tarım yaptığımız topraklarımızı da zehirleyecektir. OSB'de yer alacak fabrikaların yaydığı koku, duman ve gazlar nedeniyle nefes almak mümkün olmayacaktır.

“SAĞLIKLI BİR YAŞAM İSTİYORUZ”

Biz havamız, suyumuz, toprağımız kirlenmeden üretmeye devam etmek istiyoruz. Önderimiz Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir’ sözünde ifade ettiği gibi biz gücümüzü üretkenliğimizden alıyor, üreterek var oluyoruz. Köyümüzde sağlıklı ve huzurlu yaşamak, çocuklarımıza temiz bir yaşam alanı bırakmak istiyoruz. Biz köyümüzün havasının ‘köy havası’ olarak kalmasını istiyoruz.”