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Kavacık köyünde OSB isyanı

2016 yılında eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından onaylanan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü'nde yapılması planlanan ''Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi Projesi"ne karşı köylüler harekete geçti.

Seda ÖNCELER
android-time 15:50 1 Kasım 2018
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Kavacık köyünde OSB isyanı
2016 yılında eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından onaylanan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü'nde yapılması planlanan ''Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi Projesi"ne karşı köylüler harekete geçti.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü’ne uzun yıllardır yapılması planlanan “Çevreye Duyarlı Karma Organize Sanayi Bölgesi Projesi” için harekete geçildi. Ancak köylüler durumdan şikayetçi.
Verilen imar planı için köylülerin o alanda hayvancılık ve seracılık yaptığını belirten köylüler, gerekli yerlere dilekçe yollayarak ve internetten kampanya oluşturarak projenin iptal edilmesi talebinde bulundu.

whatsapp-image-2018-11-01-at-13-44-58-2Birçok köylünün maddi kazanç sağladığını ve bu projenin büyük sorunlara yol açacağını belirten vatandaşlar, imza kampanyasına “Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü’nde imar planı verilen verimli ve yeşil alan üzerine Organize Sanayi Bölgesi yapılması planlanmaktadır. Köy insanın vatanıdır, toprağıdır, yeşilidir. Akciğeridir. Biz Kavacık Köyü kütüğüne bağlı olanlar yeşil köyümüzde böyle bir katliamın yapılmasını istemiyoruz. Bırak yeşil yerinde kalsın. Kavacık’tan uzak durun” notunu düştü.

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Son güncelleme: android-time 16:0701.11.2018
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