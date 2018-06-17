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Kavgayı önlemeye çalışan polise tokat attı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmada bir kişi polise tokat attı.

android-time 09:54 17 Haziran 2018
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Kavgayı önlemeye çalışan polise tokat attı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmada bir kişi polise tokat attı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı’nda yaşanan bir trafik kazası sonrası çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etmek istedi. Tartışmanın tarafı olan bir kişi kavgayı önlemek isteyen polise tokat attı. Bunun üzerine ekipler, göz yaşartıcı sprey ile kavganın taraflarına müdahale etti.

Olayın pankart asma yüzünden çıktığı iddiaların doğru olmadığı, trafik kazası sonrası çıkan tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi. Polise tokat atan kişinin gözaltına alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenildi.

İHA

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