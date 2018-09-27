Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'da, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muğla- Marmaris Karayolu’nun Gülağzı Kavşağı’nda meydana geldi. Selman Öztoprak’ın (36) yönetimindeki otomobil ile Mestan Tuncer’in kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Serkan Öztoprak’ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Otomobillerde bulunan yaralılar Elif Sakık, Aysun Baytaş, Yazgül Göksu, Mestan Tuncer, Serkan Avcı ve Rus uyruklu Elrasa Naseva ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Elrasa Naseva ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA