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Kayalıklara düşen Macar paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 900 metreden kayalıklara düşen Macar yamaç paraşütü pilotu, askeri helikopterin katıldığı operasyonla kurtarıldı.

android-time 10:06 25 Haziran 2018
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Kayalıklara düşen Macar paraşütçü askeri helikopterle kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 900 metreden kayalıklara düşen Macar yamaç paraşütü pilotu, askeri helikopterin katıldığı operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Fethiye’ye tatile gelen Macar turist Iosıf Dorin Sfircioc (44), Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Babadağ’ın 900 metre yüksekliğinden single (tekli) atlayış yaptı. Kalkışın ardından bir süre yükselen Sfircioc, Kirme mevkisindeki kayalık alana düştü. Hareket edemeyen Sfircioc'un, cep telefonuyla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) ekipleri sevk edildi.

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Yaralıya ulaşan ekipler bölgenin sarp ve kayalık olması ve yaralının vücudunda kırıkların bulunması nedeniyle taşıma yapamadı.

Bunun üzerine Dalaman'dan havalanan askeri bir helikopter yardımıyla yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan Sfircioc, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı. Sfircioc'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

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