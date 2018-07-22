Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulundu

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan Mustafa Oflaz (70), evinin altındaki boş su kanalında bulundu.

android-time 17:36 22 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Kaybolan yaşlı adam, evinin altındaki kanalda bulundu
Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce ortadan kaybolan Mustafa Oflaz (70), evinin altındaki boş su kanalında bulundu.

Aydıncık’ın Karadere köyünde yaşayan Mustafa Oflaz, 20 Temmuz’da kayboldu. Yakınları kendi imkanlarıyla Oflaz’ı aradı, sonuç alamayınca da güvenlik güçlerine haber verdi.

yasli4

Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve AKUT ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mustafa Oflaz’ın evinin altından ses geldiğini tespit etti. Yapılan araştırmada, kontrollerde Mustafa Oflaz’ın su kanalında olduğu tespit edildi.

yasli3

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Mustafa Oflaz, bulunduğu yerden çıkarıldı. 24 saati aşkın süredir kanalda yardım beklediği kaydedilen Oflaz’ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA

yasli

Hastaneye kaldırılan Mustafa Oflaz’ın, boş sulama kanalına neden girdiği ise belirlenemedi. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar