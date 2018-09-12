Kayıp Evrim’den 65 gündür haber yok

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı, yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3.5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma kapsamında anne ve babası tutuklu bulunan Evrim'e ait herhangi bir ize, 65 gün geçmesine karşın ulaşılamadı.

Turhal’da yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış’ın peşinden gitti. Evrim’in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek’e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Bir süre sonra geri dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim bulunamadı.

Ailenin ihbarı üzerine yaylaya jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi, bölgede arama çalışması başlatıldı.

ANNE- BABA TUTUKLANDI

Aramalar sürerken çelişkili ifadeler veren Evrim’in annesi Dilek ve babası Burhan Atış gözaltına alındı. Evrim’i en son çadırın önünde kardeşi 1,5 yaşındaki Sati ile oynarken gördüğünü, bu sırada kendisinin ahıra gittiğini, geri döndüğünde ise kızını göremediğini söyleyen anne Dilek ile babası Burhan Atış, 23 Temmuz günü tutuklanarak, Zile Cezaevi’ne gönderildi. Burhan Atış’ın, “Traktörden düşüp, öldü; gömdüm” dediği, ardından da bu ifadesini değiştirdiği belirtildi.

NOKTASAL ARAMA

Evrim Atış’ı arama çalışmaları 65 gündür devam ediyor. Komandolar ve jandarma timleri, Yenisu köyü çevresinde aramalar gerçekleştirdi. Evrim Atış’ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Ancak şu ana kadar Evrim’e dair tek bir ize rastlanmadı.

Evrim Atış’ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA