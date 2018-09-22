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Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

android-time 09:49 22 Eylül 2018
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Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, Paslı köyü yakınlarında üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulundu.

Konuya ilişkin Vali Rahmi Doğan tarafından yapılan açıklamada, 16 Eylül 2018 tarihinde ilimiz Kağızman İlçesi Paslı Köyünde ailesi tarafından kaybolduğu bilgisi verilen ve anılan tarihten itibaren arama çalışmaları aralıksız devam eden 9 yaşındaki Sedanur Güzel kızımızın cansız bedeni köye 1 km uzaklıkta JAK Timleri tarafından üzeri taşlarla örtülü vaziyette bulunmuştur. Olay hakkında gerekli inceleme ve otopsi işlemlerine başlanılacaktır” denildi.

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Son güncelleme: android-time 10:1322.09.2018
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