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Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu

Adana'da yaklaşık bir aydır haber alınamayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Özcan, polis ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda ölü bulundu.

android-time 15:22 2 Temmuz 2018
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Kayıp üniversite öğrencisi ölü bulundu
Adana'da yaklaşık bir aydır haber alınamayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Yusuf Özcan, polis ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli 200 polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 komando, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile AFAD ekipleri, Özcan’ı arama çalışmalarını en son görüldüğü merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Ekipler, 4 iz ve kadavra arama köpeğiyle yürütülen çalışmalarda Özcan’ın cansız bedenini, ormanlık alanda iple ağaca asılı buldu.

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Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Mersin’de yaşayan annesi Yelda Çelik ile 28 Mayıs’ta cep telefonuyla görüştükten sonra bir daha haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Özcan için arama çalışması başlatılmıştı.

Son güncelleme: android-time 15:2602.07.2018
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