Kayıp Vatan Partisi yöneticisi akrabasının evinde ölü bulundu

Mersin’de 6 gündür kayıp olan Vatan Partisi Mersin il yöneticisi Mehmet Güngen’in cesedi Kepirli mahallesinde akrabasına ait evde polis tarafından bulundu.

Vatan Partisi Mersin İl yöneticisi çiftçi Mehmet Güngen'in cesedi bulundu. Mersin Emniyet Müdürlüğü cinayet masası ve Kayıp büro ekiplerince yapılan araştırmada Mehmet Güngen'in Kepirli mahallesine geldiği tespit edildi. Polis, mahalle giriş ve çıkış kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede Güngen'in kendisine ait motosiklette, yanında 3 kişiyle birlikte mahalleye giriş yaptığı daha sonra ise motosikletle 3 kişinin geri döndüğünü tespit etti.

AKRABASININ EVİNDE CESEDİ BULUNDU

Akrabasına ait eve giren polis, Mehmet Güngen'in cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede, Mehmet Güngen ile beraberinde getirdiği üç kişi arasında arbede yaşandığı ve yerlerde kan bulunduğu öğrenildi. Polis ve jandarma Mehmet Gülgen'in beraberce eve geldiği 3 kişinin izini sürüyor.