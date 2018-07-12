14 yaşındaki kayıp Yusuf ölü bulundu

Silvan ilçesinde sulama kanalında kaybolan iki kardeşten Fırat Kızılçiçek'in cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer kardeş Selman Kızılçiçek'i ararken başka bir kişiye ait ceset buldu. Bulunan çocuk cesedinin, aynı ilçede 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde sulama kanalında kaybolan iki kardeşten birini arayan ekipler aynı ilçede 1 Temmuz’da hayvan

otlatırken kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cesedini buldu.

Alınan bilgiye göre, Silvan’ın Çevriksu Mahallesi’nde ikamet eden ve Yeşerdi Mahallesi’ndeki mısır tarlalarına su çekmeye çalışırken sulama kanalına düşen Selman Kızılçiçek (18) ile onu kurtarmak için kanala giren ağabeyi Fırat Kızılçiçek’in (40) bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri, kanalda yaptıkları aramalarda kardeşlerden Fırat Kızılçiçek’in cesedine ulaştı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı bölgede bir ceset daha gördü. İncelemeler sonucunda, sudan çıkarılan bu cesedin Çatakköprü Mahallesi’nde 1 Temmuz’da hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul’da görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin, suda kaybolan diğer kardeş Selman Kızılçiçek’i arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz günü hayvan otlatırken kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sürerken AFAD’ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yusuf’u İstanbul’da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü öne sürülen Beylikdüzü’ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istenmişti. Görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etmiş ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine Çatakköprü Mahallesi’nde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatılmış, bu kapsamda Yusuf Yılmaz’ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve mahalle kırsalında çalışmalar yürütülmüştü. AA